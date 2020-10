Il Catanzaro ha ufficializzato sul proprio sito ufficiale un nuovo acquisto. Si tratta di Luca Baldassin che arriva dalla Feralpisalò, di seguito la nota:

“L’US Catanzaro 1929 comunica di aver acquisito dalla Feralpisalò le prestazioni sportive del centrocampista Luca Baldassin. Classe 1994, dopo essersi formato nelle giovanili dell’Udinese, ha nel suo curriculum la disputa di diversi campionati di serie C avendo indossato le maglie del Lumezzane, del Padova, dell’Acr Messina, della Lupa Roma, della Viterbese (con cui ha vinto la Coppa Italia di Serie C) e, per ultima, quella della società bresciana dalla quale è stato prelevato. Baldassin si lega al Catanzaro per due anni”.