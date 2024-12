Catanzaro-Salernitana, Caserta: «L’obiettivo non cambia, vogliamo la salvezza il primo possibile»

Fabio Caserta, allenatore del Catanzaro, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 1 a 0 ottenuta sulla Salernitana

«Non era facile vincere oggi dopo la delusione del derby, i ragazzi sono stati bravi a trasformarla in rabbia agonistica. Battere una squadra in difficoltà ma comunque forte come la Salernitana non era scontato, oggi la squadra ha fatto una lettura perfetta. Era importante prima dal punto di vista mentale che tecnico-tattico. Hanno regalato a noi e all’ambiente un successo di enorme peso specifico. Ringrazio la società nell’avermi messo a disposizione una rosa lunga e ricca di soluzioni. Io cerco solo di metterli nelle condizioni migliori per potersi esprimere al meglio. Mi rende felice aver chiuso il 2024 con i tre punti, un 2024 fantastico per questi colori considerando le due stagioni. La squadra cresce di settimana in settimana, ma è ancora presto per guardare la classifica. Non parlo di mercato, di questo dovete parlare con il direttore. Eravamo partiti con il 4-2-3-1, ora abbiamo deciso di puntare sul 3-5-2. Ma il vestito tattico lo creano sempre i giocatori. Valuteremo il da farsi sia sul fronte entrate che su quello uscite. Il nostro obiettivo non cambia, è quello di ottenere la salvezza il primo possibile».