Catanzaro-Reggiana, parte la prevendita: a rischio invece la trasferta a Brescia

Come riportato da calciocatanzaro.it, le prevendite per il match Catanzaro-Reggiana sono regolarmente ripartite.

Dopo gli scontri avvenuti dopo Cosenza-Catanzaro, alcune indiscrezioni facevano riferimento a possibili limitazioni al “Ceravolo”. Limitazioni che però sembrano non esserci, con la prevendita che è regolarmente partita oggi 7 marzo alle 10:30 secondo le classiche modalità operative: on line. È invece a rischio la trasferta dei sostenitori giallorossi a Brescia. Per la gara in programma il prossimo 16 marzo, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha rinviato al Casms, stessa valutazione è stata effettuata per il match tra Ternana e Cosenza.