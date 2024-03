Catanzaro, Noto: «Serie A? Non parlo, sono scaramantico»

Il presidente del Catanzaro, Floriano Noto, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva sia della stagione del club, sia sugli obiettivi futuri.

Di seguito le sue parole:

«Dobbiamo stare sempre con i piedi per terra perché la nostra è una squadra composta che arrivano dalla Serie C. Non abbiamo grande esperienza in cadetteria ma abbiamo raggiunto la salvezza, che era il nostro obiettivo, e adesso arriva il momento di divertirsi con Vivarini che insegna bene grande calcio. Fioretto in caso di Serie A? Non diciamo niente. Sono troppo scaramantico».