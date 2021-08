Antonio Cinelli è il nome messo in cima alla lista dal Catanzaro per il ruolo di playmaker in mezzo al campo.

Come riporta “Tuttocalciocalabria.it”, la palla adesso passa al Vicenza, c’è da limare l’accordo con il calciatore per la buonuscita visto che l’ex Cesena non rientra ormai più nei piani tecnici di Mimmo Di Carlo.