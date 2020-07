Si è conclusa con pareggio allo Stadio Alfredo Viviani di Potenza l’avventura Playoff del Catanzaro che, dopo il pareggio per 1-1 in terra lucana, ha dovuto rinunciare al sogno serie B a causa del peggior piazzamento di classifica rispetto ai padroni di casa. Il mister giallorosso Gaetano Auteri, intervenuto ai microfoni di Catanzaroinforma.it, ha espresso tutta la sua amarezza per l’eliminazione di ieri sera:«Siamo usciti immeritatamente e per un gol assurdo. La squadra ha dato tutto. Abbiamo dimostrato di essere superiori all’avversario, ma alla fine avanti vanno loro. Quel gol ha cambiato la storia della partita ma si è trattato di un episodio fortunoso. Avevamo creato i presupposti per passare in vantaggio e stavamo facendo noi la gara; peccato non aver segnato nei minuti iniziali perché se l’avessimo fatto poi sarebbe stato un finale di fuoco per loro».