Catanzaro, Iemmello in diffida: rischia di saltare il Palermo

Con il campionato di Serie B che entra nel vivo, la lista dei diffidati inizia a pesare sulle strategie delle squadre. Tra i nomi che potrebbero influenzare gli esiti dei prossimi incontri troviamo quello di Pietro Iemmello del Catanzaro e Armand Laurienté del Sassuolo, entrambi a rischio di sospensione in vista di partite cruciali.

Laurienté e il Sassuolo: il talentuoso esterno, diffidato dopo un acceso scontro nel derby contro la Reggiana, si trova a un passo dalla sospensione. Il Sassuolo, guidato da Fabio Grosso, affronta una serie di incontri decisivi, primo fra tutti quello contro la Sampdoria, squadra che conta anch’essa giocatori in diffida, come Ioannou e Venuti. Un’eventuale ammonizione per Laurienté significherebbe saltare la successiva trasferta contro il Frosinone, un’altra formazione con diffidati importanti come Garritano, Marchizza e Darboe.

Iemmello in bilico: Pietro Iemmello, attaccante di spicco del Catanzaro, si trova nella medesima situazione. Una nuova ammonizione lo costringerebbe a saltare il prossimo incontro, privando il Catanzaro di una delle sue principali fonti di gol proprio mentre il club cerca di migliorare la propria posizione in classifica. Iemmello è uno degli attaccanti più incisivi del campionato e la sua assenza potrebbe essere particolarmente sentita in un match delicato come quello contro il Palermo.

L’elenco dei diffidati di Serie B include anche altri giocatori chiave come Mattia Aramu del Mantova, Lorenzo Venuti della Sampdoria e Luca Garritano del Frosinone, tutti a rischio squalifica. Questa situazione aggiunge un ulteriore strato di complessità alla gestione delle squadre, costringendo gli allenatori a ponderare ogni scelta in vista degli impegni imminenti.

Amatucci Francesco (Cittadella)

Aramu Mattia (Mantova)

Bertola Nicolò (Spezia)

Besaggio Matteo (Brescia)

Bianchetti Matteo (Cremonese)

Borrelli Gennaro (Brescia)

Brighenti Nicolò (Catanzaro)

Carissoni Lorenzo (Cittadella)

Charlys (Cosenza)

Ciofi Andrea (Cesena)

Curto Marco (Cesena)

Darboe Ebrima (Frosinone)

Di Serio Giuseppe (Spezia)

Garritano Luca (Frosinone)

Giorgini Andrea (Südtirol)

Giovane Samuel (Carrarese)

Iemmello Pietro (Catanzaro)

Ioannou Nicholas (Sampdoria)

Juric Ante (Brescia)

Laurienté Armand (Sassuolo)

Mantovani Valerio (Bari)

Marchizza Riccardo (Frosinone)

Marras Manuel (Reggiana)

Masiello Andrea (Südtirol)

Palumbo Antonio (Modena)

Pucino Raffaele (Bari)

Rabbi Simone (Cittadella)

Venuti Lorenzo (Sampdoria)

Vergara Antonio (Reggiana)