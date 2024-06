Catanzaro, Fulignati: «Ci abbiamo provato fino alla fine. Prima o poi questa piazza andrà in A»

Andrea Fulignati, il portiere del Catanzaro, ha riflettuto sulla stagione appena conclusa e sull’eliminazione dai play-off in un post su Instagram. Descrivendo la stagione come “stupenda” e “forse inaspettata”, ha espresso un sentimento di orgoglio e di forte legame con i tifosi. Fulignati ha sottolineato come il supporto e l’amore dei tifosi per la squadra e la maglia del Catanzaro siano stati elementi chiave che hanno portato il club vicino alla promozione in Serie A. Nonostante la delusione per non aver completato “la magnifica torta” con la promozione, rimane un forte senso di realizzazione per quanto raggiunto.

Il portiere ha anche evidenziato l’energia unica percepita sia in campo che tra i tifosi, sottolineando la speranza e l’aspirazione di vedere il Catanzaro tornare nei palcoscenici più importanti d’Italia. Conclude il suo messaggio augurando buone vacanze ai tifosi e sottolineando l’importanza di ricaricare le energie in vista delle future sfide. Il suo post riflette non solo la fine di una stagione significativa per il Catanzaro, ma anche la determinazione e la speranza per il futuro del club.

Ecco il post:

“Si conclude così un cammino strepitoso che purtroppo non ci vedrà trionfare ma che lascerà nella memoria di tutti ricordi indelebili. È stata un’annata stupenda ,forse per tanti inaspettata, ma abbiamo sempre creduto di poter fare qualcosa di grande sin dal primo giorno di ritiro! C’è mancata solo la ciliegina per completare la nostra magnifica torta e forse ce la saremmo anche meritata considerando la favola che abbiamo fatto vivere ai nostri splendidi tifosi. Ma si sa che spesso non tutte le favole hanno un lieto fine. Quello che di sicuro rimarrà e nessuno lo potrà mai cambiare è l’amore che ha la nostra gente verso questa gloriosa maglia.

Il Ceravolo e ogni settore ospiti di tutti gli stadi sono stati sempre riempiti di passione e orgoglio e tutta questa unione tra voi e noi ha permesso di arrivare fino ad un passo dal poterci lottare la Serie A. Si respirava nell’aria un qualcosa di diverso e si vedere negli occhi delle persone la speranza di poter tornare a far risplendere i colori giallorossi nei palcoscenici più importanti d’Italia. Ci abbiamo provato fino allo stremo delle nostre forze e anche se non ci siamo riusciti è stato un qualcosa di stupendo. Ma come si sa il tempo è galantuomo e quindi non ci resta che aspettare perché prima o poi una piazza importante come questa riuscirà a tornare nel massimo campionato italiano. Ora è tempo di ricaricare le pile. Buone vacanze Popolo Giallorosso”