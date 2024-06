Serie B, monte ingaggi: nel 2023/24 le squadre hanno speso meno, i dati

Il monte ingaggi in Serie B può offrire una visione interessante sulle capacità finanziarie e le strategie di gestione delle squadre, ma come evidenziato dai dati, non è un indicatore decisivo per la classifica finale. Analizzando i numeri degli stipendi delle stagioni 2022-2023 e 2023-2024, possiamo notare che c’è stata una lieve riduzione nella spesa totale per gli ingaggi.

Nella stagione 2022-2023, la Serie B ha visto una spesa complessiva di 254,132,774 milioni di euro per gli ingaggi dei giocatori. Questa cifra è leggermente diminuita nella stagione 2023-2024, con un totale di 251,490,457 milioni di euro. La differenza, quindi, è di circa 2,642,317 euro, che rappresenta una variazione minima in termini percentuali.

Questo lieve decremento nella spesa complessiva per gli ingaggi potrebbe riflettere una serie di fattori, tra cui una maggiore prudenza finanziaria da parte dei club, una risposta alle incertezze economiche, o semplicemente una strategia di investimento più mirata. Nonostante la diminuzione, è chiaro che il monte ingaggi per sé solo non è sufficiente per determinare il successo in campo, come dimostrato dalle performance variegate delle squadre nonostante simili livelli di spesa.

Di seguito i dati evidenziati da “PianetaSerieB”:

Serie B 2023-2024: 251.490.457

Serie B 2022-2023: 254.132.774