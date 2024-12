Catanzaro, dirigenza Spezia aggredita al Ceravolo: le scusa ufficiali di Floriano Noto

Un episodio spiacevole ha turbato la fine dell’incontro di calcio tra il Catanzaro e lo Spezia, conclusosi con la vittoria degli ospiti per 0-1. Al termine della partita, il gruppo dirigente dello Spezia, composto dal presidente Philip Platek, gli AD Gazzoli e Peri, il DS Melissano e il capo ufficio stampa Parenti, è stato oggetto di un’aggressione verbale da parte di alcuni tifosi del Catanzaro. L’incidente, che ha visto i dirigenti dello Spezia sotto attacco verbale per circa 20 minuti, si è risolto solo con l’arrivo della polizia, che ha scortato i dirigenti fuori dallo stadio Nicola Ceravolo fino al ricongiungimento con la squadra.

Questo deprecabile evento ha suscitato immediata reazione da parte del Catanzaro, con il presidente Floriano Noto che ha prontamente espresso le sue scuse ufficiali. Noto ha condannato con fermezza l’accaduto, sottolineando come tale comportamento non sia rappresentativo dei valori di una società storica e rispettabile come quella calabrese.

Il quotidiano Il Secolo XIX riporta che, nonostante le scuse, ci sono aspetti da migliorare riguardo alla sicurezza negli impianti sportivi. La gestione della sicurezza durante l’incontro è stata criticata per essere stata eccessivamente permissiva, con un numero insufficiente di steward presenti, il che ha contribuito a non mitigare tempestivamente la situazione.