Antonio Calabro, allenatore del Catanzaro, è molto apprezzato dopo lo splendido campionato con i calabresi.

Secondo quanto riporta “Tuttocalciopuglia”, su di lui ci sarebbero gli occhi del Lecce che sta seguendo il tecnico impegnato nei Playoff di Serie C. La squadra pugliese potrebbe puntare su di lui per tornare in Serie A.