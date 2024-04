Catanzaro, bambini in campo a fine gara: rischio Daspo per i genitori. La nota

A seguito delle invasioni di campo da parte di alcuni bambini che sono entrati sul terreno di gioco, al termine delle sfide interne, il Catanzaro mediante una nota ha comunicato il rischio Daspo ai danni dei genitori dei bambini che calpesteranno il prato verde del club:

“L’US Catanzaro 1929 informa la propria tifoseria che è fatto assoluto divieto – nel corso di tutta la partita e, più in particolare, al termine della stessa – di entrare sul terreno di gioco. Nelle ultime gare casalinghe si è ripetuta l’invasione di tanti bambini che, seppur festosamente, hanno messo a rischio la complessiva gestione della sicurezza nello stadio. Tra l’altro, alla società vengono comminate pesanti ammende per questo tipo di comportamenti che l’US Catanzaro intende scoraggiare, anche attraverso l’assunzione di eventuali Daspo per i genitori che li consentiranno”.