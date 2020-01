Secondo quanto riportato da “La Gazzetta del Sud”, il Catania sarebbe vicino ad un colpo in entrata. Come sottolineato dallo stesso Massimo Taibi, ds della Reggina, il centrocampista Francesco Salandria sarebbe disposto a trasferirsi alla società etnea. Si aspettano novità in relazione a questa trattativa, Salandria-Catania molto vicini.