Il Catania ha ottenuto la ratifica della domanda di iscrizione al campionato di Serie C dalla Covisoc. La commissione federale chiamata a giudicare la validità dei documenti presentati dal club etneo per iscriversi al prossimo campionato di Serie C, ha espresso un parere positivo che nel primo pomeriggio di oggi ha comunicato ai vertici del club di via Magenta. Subito dopo è arrivato anche il post sul profilo Facebook dell’avv. Giovanni Ferrau’. Ora il club si potrà concentrare sul calciomercato e sul nuovo allenatore. In basso il post in questione.

Come ho sempre detto ai miei figli…le promesse si mantengono, sempre!!Anche questa è fatta!Grazie a tutti, ma… Pubblicato da Avv Giovanni Ferraù su Giovedì 13 agosto 2020