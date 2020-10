Giovanni Ferraù non è più il presidente della Sigi, la società che detiene le quote del del Calcio Catania.

Secondo quanto riporta “Futurapress.it”, l’avvocato catanese ha rassegnato del dimissioni, ma, secondo quel che trapela, la sua non sarebbe una rottura, ma una decisione presa per di altri impegni che gli impedirebbero di dedicarsi del tutto alla società rossazzurra. Il 14 ottobre prossimo sarà nominato un nuovo presidente in assemblea.