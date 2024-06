Catania-Paternò: raggiunta intesa su collaborazione pluriennale. La nota

Il Catania Fc, mediante una nota ufficiale sul proprio sito, ha reso noto l’accordo di un’intesa per lo sviluppo pluriennale di un progetto di collaborazione. La nota:

“Catania Football Club e Paternò Calcio rendono noto di aver raggiunto un’intesa per lo sviluppo pluriennale di un progetto di collaborazione.

Il vice presidente e amministratore delegato Vincenzo Grella spiega: “Ivan Mazzamuto è una persona che condivide il nostro modo di intendere il calcio, così abbiamo individuato nel Paternò la società giusta per una sinergia incentrata sulla comune sensibilità alle esigenze del territorio e dei ragazzi. Il Catania potrà prospettare un’ulteriore opportunità formativa ai suoi giovani. Nei primi tre anni, la partnership riguarderà anzitutto una precisa piattaforma tecnica ma anche il marketing e gli eventi”.

Il presidente del Paternò Calcio aggiunge: “Poter contare sulla traccia dirigenziale di Rosario Pelligra, Vincenzo Grella e Mark Bresciano, che in appena due anni hanno già vinto, affermato una filosofia di gestione ponendo basi solide per il futuro e trasmesso a una piazza prestigiosa una grande fiducia nel futuro, è stimolante. Siamo davvero orgogliosi di questa partnership, che lega le due società e le due città. Il Paternò, che è tornato in Serie D grazie alla vittoria della Coppa Italia Dilettanti nazionale, potrà continuare a crescere beneficiando di un importante modello di riferimento, in parallelo con le proprie tradizioni calcistiche e la propria identità”.