Come si legge su “Itasportpress” la svolta per il Catania sta per arrivare, è solo una questione di giorni. Sarà un mese di giugno e anche di luglio intenso tutto da vivere.

L’arrivo dei fondi esteri a Catania non era così scontato. Sicuramente la luce sulla passione siciliana per il calcio l’ha accesa il Palermo che ha mostrato in tutto il mondo in tv cosa possono dare i tifosi isolani. E se nelle ultime ore si sono svegliati i gruppi esteri è anche per merito dei trionfi rosanero. Per una volta l’Aquila ha preso per la proboscide l’Elefante in virtu’ di una cuginanza storica e lo ha trascinato.

Il portale, inoltre riporta di uno dei pretendenti per il club con un asso nella manica. Non è una voce ma solo realtà invece lo sbarco a Catania di Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media e uomo di fiducia di Salvatore Palella, il rampollo siciliano che ha fatto fortuna a New York con diverse aziende e tra le tante vi è la Helbiz Inc. Nonostante sia chiacchierato Palella, quando il fondatore di Helbiz ha presentato tutta la documentazione per siglare la partnership pluriennale con la Serie B, illustri esponenti della Lega di seconda divisione hanno definito “immacolati” gli incartamenti a cominciare dai certificati antimafia. Dunque su Palella nessun dubbio. Proprio l’ex patron dell’Acireale vuole il Catania. Lo stesso Mammì non è stato mai così convinto di questo progetto Catania, ma Turi della Helbiz ha insistito così tanto che il CEO ha desistito. Oggi quest’ultimo è a Catania non per fare un giro nella Riviera dei Ciclopi, luogo che conosce bene dai tempi in cui stava con l’ex fidanzata Diletta Leotta, ma per cose serie e di stampo rossazzurro. La politica nel calcio è una cosa seria e conta parecchio. Allora tra Scibilia e Mammì chi parte in pole per prendersi il Catania è il dirigente della azienda di monopattini elettrici che ha già varcato la soglia della Federcalcio da tempo dopo aver rilanciato in tv la Serie B nel mondo e sui social con Helbiz Media, società controllata da Helbiz Inc. L’azienda italo-americana oggi leader nel settore della micromobilità elettrica, la scorsa estate si è aggiudicata i diritti del calcio di Serie B, e il Catania fa gola a Palella che potrebbe avvalorare la sua fama di Re Mida spingendo in alto l’Elefante. Pec permettendo puntiamo su Palella.