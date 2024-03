Come riportato da “LaCasadiC”, dopo ore di riflessione il club del patron Pelligra ha deciso di terminare il rapporto con Lucarelli, dopo la pesante sconfitta rimediata in casa dell’Avellino per 5-2.

Le parti stanno decidendo le modalità della separazione prima di ufficializzare il tutto, con la società che ha deciso di riaffidare la panchina a Michele Zeoli.

Catania, Lucarelli a rischio esonero: la società riflette