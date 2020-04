Stando a quanto riportato da “La Sicilia” ci sarebbe un gruppo interessato al Catania. L’interessamento proviene da Roma con due imprenditori che avrebbero chiesto informazioni e sarebbero intenzionati a muoversi dopo la settimana santa. Una riservatezza totale da parte del Catania anche in merito alla voce che racconta di un patto, appunto di riservatezza, già firmato, ma in realtà non è trapelato nulla neanche in merito alla teorica manifestazione di interesse che sarebbe dovuta arrivare precedentemente a Torre del Grifo.