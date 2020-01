Negli ultimi giorni, in riferimento alla cessione del Calcio Catania, dopo le voci che volevano Raffaello Follieri nuovo numero uno del club etneo e quelle legate ad un possibile passo indietro dallo stesso e lo sviluppo dell’interesse da parte di un gruppo di imprenditori, lo stesso imprenditore foggiano, che prima di Natale sembrava essere ad un passo dall’acquisto della società, ha rotto il silenzio attraverso un nota: “Follieri Capital Ltd comunica che la società è pronta a fornire Le credenziali di evidenza fondi richiesta per l’inizio della due diligence e della trattativa formale per l’acquisizione del Calcio Catania SpA e poter velocemente arrivare alla firma di un preliminare di acquisto. Teniamo a precisare che il nostro piano Industriale prevede un investimento equivalente a sessanta milioni di euro per poter effettuare i pagamenti del debito pregresso e investimenti per il futuro. Siamo pronti con il sostegno della grande tifoseria catanese a portare il nome della squadra e della città nel mondo”.