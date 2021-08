Jacopo Dall’Oglio è uno dei nomi più ambiti di questa sessione di calciomercato estiva.

Come riporta “Newscatania.com”, la non tranquilla situazione economica del Calcio Catania spinge, inevitabilmente, tutti i tesserati rossazzurri a tutelarsi e guardarsi intorno nel caso in cui dovessero esserci brutte sorprese per quanto concerne le prossime scadenze fiscali.

Alla corsa per Dall’Oglio – stando a quanto si legge – si è iscritto anche il Palermo, alla ricerca di una mezzala capace di fare sia la fase difensiva che offensiva e già pronta per centrare un obiettivo prestigioso come il salto in cadetteria.