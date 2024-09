Catania, caso fideiussione. Il sindaco: «Penalizzazione inevitabile»

Non sono buone notizie quelle che raggiungono i tifosi del Catania. In una recente intervista concessa a Futura Production, il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha confermato le preoccupazioni dei sostenitori riguardo una possibile penalizzazione in classifica per la squadra, attualmente al settimo posto in Serie C.

Durante l’intervista, Trantino ha espresso fiducia nelle capacità della squadra di superare gli ostacoli: “La squadra sembra avere una forza tale da poter colmare quel gap dovuto ad un’inevitabile penalizzazione,” ha dichiarato il primo cittadino, facendo eco alle preoccupazioni ma anche alla speranza dei fan.

Il problema centrale riguarda le fideiussioni, una questione già nota che ha influenzato negativamente l’esordio della squadra in Coppa Italia, dove il Catania è stato eliminato dalla Carrarese all’inizio di agosto. La questione delle fideiussioni è un nodo critico che ha portato a questo difficile inizio di stagione per gli etnei.

Il sindaco ha inoltre riferito di un recente incontro con Ross Pelligra, presidente del Catania, durante il quale sono stati discussi il futuro e le prospettive del club. “Pelligra ci ha detto quello che volevamo sentito dire, ha confermato l’impegno col club, un impegno che abbiamo già verificato in maniera tangibile nella partita col Benevento,” ha aggiunto Trantino, rassicurando i tifosi sull’impegno della dirigenza nonostante le difficoltà correnti.

La notizia della penalizzazione inevitabile è un duro colpo per la squadra e i suoi sostenitori, ma le parole del sindaco lasciano intravedere una luce di speranza. Il Catania cerca di navigare attraverso queste turbolenze con l’obiettivo di ristabilire la sua posizione e onorare il suo storico blasone.