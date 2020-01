«Sappiamo della portata della squadra, quindi non c’è da rilassarsi molto, dobbiamo impegnarci per portare a casa i punti. In ottica promozione la mia favorita è l’Acr Messina, noi cercheremo di vincere il campionato, se non ci riusciamo dobbiamo cercare comunque di arrivare il più in alto possibile. Se lo vincerà il Palermo cercheremo di arrivare alle spalle dei rosanero, oppure se lo seguirà il Savoia arriveremo terzi». Queste le parole dell’attaccante dell’Acr Messina, Matteo Manfrè Cataldi, rilasciate ai microfoni di “Messinasportiva.it”. Di seguito il video dell’intervista: