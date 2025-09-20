Castrovilli: «Il Palermo non è superiore, al Bari serve solo una scintilla»

PALERMO – Al termine della sfida del “Barbera”, persa dal Bari contro il Palermo, Gaetano Castrovilli ha commentato la sua prima gara da titolare in maglia biancorossa. Intervenuto ai microfoni di RadioBari, il centrocampista ha sottolineato la fiducia nelle potenzialità della squadra, pur ammettendo gli aspetti su cui migliorare.

«Ci basta una vittoria per ripartire»

«Penso che siamo una squadra forte, non credo che il Palermo sia superiore – ha dichiarato Castrovilli –. Tanto dipende dalla testa: ci basta una vittoria, una scintilla per far sì che questa squadra faccia il suo percorso importante. Spero che sabato il pubblico ci dia una bella spinta perché ne abbiamo bisogno».

La condizione fisica e il ruolo in campo

L’ex Fiorentina ha poi parlato della sua forma: «Fisicamente sto bene. Ma metto sempre prima la squadra, voglio dare una grande mano alla città. Spero di iniziare a fare molto di più, ora sono all’80% e mi manca poco. Sono convinto che faremo bene».

Sul suo impiego tattico, Castrovilli ha aggiunto: «Questo ruolo l’ho fatto a Firenze e anche a Cremona. Ci sta che prendi gol, ma l’importante è reagire. Dopo il gol subito ci siamo un po’ adagiati e dobbiamo migliorare questa cosa».

Spirito di gruppo

Infine, un messaggio al gruppo: «Ogni mio compagno è fondamentale per la squadra, che sia titolare o meno, perché chi entra è ancora più importante».