Dopo i ritardi, la bufera e lo stop al bonus ai dipendenti regionali per le pratiche sulla cassa integrazione, il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, e l’assessore al Lavoro, Antonio Scavone, intervengono in conferenza stampa a Palazzo Orleans per fare il punto. Ma si parla anche di risorse ai Comuni destinate all’assistenza alimentare delle famiglie disagiate: “Vogliamo fare chiarezza – dice Musumeci -. Chiedo scusa a tutti i lavoratori che aspettano la cassa integrazione. Abbiamo ricevuto centinaia di lettere, anche da parte dei figli che hanno evidenziato lo stato di difficoltà delle famiglie. Mi assumo la responsabilità politica. Vi assicuro che stiamo recuperando e nel più breve tempo daremo serenità alle famiglie. Accade solo in Sicilia? No, è il sistema che non funziona in gran parte delle regioni. Sono 27.400 le pratiche espletate in questi 10 giorni su un totale di circa 40mila. In teoria siamo oltre il 50%, in pratica no perchè sono necessari altri due passaggi e l’Inps ha bisogno di altro tempo per le verifiche: è stata adottata una piattaforma sbagliata”.