Caso Tonali, il tecnico Howe: «Non infieriamo su di lui»

In vista del prossimo match del Newcastle, il tecnico Howe è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match. L’allenatore si è espresso anche sul casto Tonali.

Di seguito le sue parole:

«La notizia è che è stato avviato un procedimento da parte della FA. E che la sua malattia non è guarita con il trasferimento in Inghilterra. La malattia c’era, la gente dovrebbe considerarla in questi termini. Ora però non infierire infierire su di lui, e punirlo ulteriormente, perché non sarebbe il modo giusto di affrontare il problema. Dobbiamo salvaguardare tutti i nostri calciatori. La condizione di Sandro è qualcosa in cui chiunque potrebbe incorrere, e la ludopatia sta diventando un problema sempre più diffuso nella nostra società. Non riguarda solo Sandro».