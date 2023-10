Durante la trasmissione Sky Calcio Club Paolo Di Canio si è sfogato sul caso scommesse. L’ex Lazio sbotta davanti le telecamere dichiarando le seguenti parole:

«I giocatori sono dei cog***i, scommettere sul calcio è da stupidi. Glielo dico non da fratello maggiore ma da padre visto che sono giovani ed è facile che prendono il vizio. Ovviamente non è un illecito, e meno male, perchè non hanno truccato nulla ma se si vede il caso Fagioli si capisce la dimensione del problema. Si deve parlare dei piani diversi della ludopatia, Tonali ad esempio ha fatto qualcosa di diverso rispetto allo juventino. Non voglio fare il vecchio trombone ma i dirigenti non possono giustificare il calciatore che sbaglia definendolo poverino».