Il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta ha rigettato la richiesta di arresti domiciliari avanzata dal suo legale, l’avvocato Giuseppe Lipera anche per l’emergenza Covid-19. Come riporta ANSA.it, secondo il giudice, Speziale “continua a non trovarsi in grave pregiudizio dal trovarsi detenuto” rilevando che “nessun caso di Coronavirus risulta ad oggi registrato nella casa circondariale di Caltanissetta” in cui è recluso. Il ‘fine pena’ per Speziale, condannato ad altri sei mesi di detenzione per avere assistito a un allenamento del Catania mentre era sottoposto a Daspo, è previsto per aprile 2021.