Continua la polemica attorno ad Aurelio De Laurentiis, risultato positivo al Coronavirus mercoledì alle 20, dopo aver partecipato all’assemblea della Lega Serie A, stando a stretto contatto con molti altri presidenti e anche con i giornalisti, parlando addirittura per primo al microfono comune, non utilizzando mai la mascherina per tutto l’arco della giornata.

Il suo comportamento, come riporta il “Corriere della Sera”, ha subito generato il panico tra i presidenti.