Caso Cittadella-Pisa, accolto il ricorso dei veneti: ecco quando sarà discusso al Collegio di Garanzia

Importanti novità sul caso che ha coinvolto Cittadella e Pisa, riguardante la partita disputata il 27 agosto, valida per la 3ª giornata del campionato di Serie B, terminata inizialmente con il risultato di 1-1. Successivamente, il Giudice Sportivo aveva assegnato la vittoria a tavolino per 3-0 al Pisa, allenato da Pippo Inzaghi, a causa di un errore tecnico commesso dal Cittadella nella compilazione della distinta gara.

Tuttavia, il Cittadella non si è arreso e ha presentato un controricorso, accolto nelle scorse ore. Il caso approderà ora al Collegio di Garanzia del CONI, dove verrà discusso mercoledì 27 novembre, a partire dalle ore 13.

La questione resta di grande interesse per entrambe le squadre, con implicazioni dirette sulla classifica di Serie B. Il Collegio di Garanzia avrà il compito di stabilire se confermare la decisione del Giudice Sportivo o ripristinare il risultato originario del campo.

Nel frattempo, entrambe le squadre continuano a concentrarsi sui rispettivi impegni stagionali, mentre il verdetto atteso per il 27 novembre potrebbe rivelarsi decisivo non solo per l’esito della disputa, ma anche per il prosieguo del campionato.