Bari, De Laurentiis: «Possiamo giocarcela con tutti. Nostro obiettivo sono i playoff»

Intervenuto in conferenza stampa, Luigi De Laurentiis traccia un quadro netto e realistico delle sfide e degli obiettivi della SSC Bari. Il presidente si sofferma sulle differenze profonde tra il progetto Bari e la realtà del Napoli, reduce da un trionfo storico. Senza nascondere le difficoltà economiche di un campionato di Serie B definito “insostenibile”, De Laurentiis spiega come la società stia puntando su investimenti mirati e sostenibili, guardando ai playoff come traguardo concreto. Un dialogo sincero che mette in luce non solo le difficoltà, ma anche la determinazione di un progetto costruito con attenzione e sacrificio.

«Napoli ha vinto uno scudetto dopo 20 anni di lavoro, sono due piattaforme completamente diverse. A Bari perdiamo soldi a priori ogni anno. La Serie B oggi è completamente insostenibile. Il campionato del Napoli e quello del Bari sono incomparabili. Noi a Bari investiamo al massimo delle nostre capacità. Io ho sempre detto che non vendo fumo, l’importante è investire bene i soldi. Ci sono squadre che hanno investito tre volte i nostri soldi e sono dietro in classifica. Autogestione? Al primo anno di B abbiamo sfiorato la promozione per 100 secondi, il Frosinone ha vinto il campionato con le nostre spese e con tanti prestiti. Trovare la quadra ogni anno è difficilissimo, lo vedete anche nelle altre categorie. Quali sono i nostri obiettivi sul campo? I playoff. Noi quando arriveremo ai playoff, mi auguro di avere a che fare con un gruppo ben delineato. Ad ora abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti»