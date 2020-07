Aveva fatto molto discutere il tweet del 20 luglio scorso da parte del profilo ufficiale della Ceres con protagonista Bruno Peres. Un messaggio risultato offensivo e criticato aspramente dai social oltre che dalla stessa Roma. Oggi sono arrivate le scuse del noto marchio di birra, che sempre via Twitter ha rilasciato questo comunicato: “Porgiamo le nostre più sincere scuse alla AS Roma, alla Soccer Sas di Brand Managemente Srl e a Bruno Peres per il contenuto del tweet del 20 luglio che, contrariamente alle nostre intenzioni, è risultato inopportuno; nonché per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine, dei marchi e dei segni distintivi AS Roma, oltre che dell’immagine del suo calciatore. Manifestiamo grande rispetto per la squadra e per lo sportivo”