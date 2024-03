Caso Acerbi-Juan Jesus, Ventola: «Nemmeno la rabbia ti può far dire queste sciocchezze»

Durante un evento organizzato presso l’Arena Piola di Milano, Nicola Ventola ha parlato ai microfoni di Sportmediaset.it soffermandosi anche sul caso Acerbi-Juan Jesus:

«Mi dispiace per Francesco, non voglio entrare nel merito del fatto, però è ora di dire basta con questa storia del razzismo. Va combattuto, è giusto che chi sbaglia venga punito. Queste cose non si possono più sentire. Nemmeno la rabbia ti può far dire delle sciocchezze del genere».