Dopo una lunga attesa Casertana e Viterbese sono finalmente pronte per scendere in campo. I campani scenderanno quindi in campo nel match valido per la 16^ giornata con solo 9 uomini a disposizione.

La Casertana, infatti, visti i 15 assenti causa covid, non ha altri giocatori disponibili: dunque i rossoblu hanno deciso di scendere in campo con due giocatori in meno e senza altri effettivi in panchina.