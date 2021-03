Attraverso una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, la Caseratana ha reso noto che un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Coronavirus. Ecco il comunicato:

“La Casertana FC comunica che il ciclo di tamponi effettuato nelle scorse ore ha evidenziato un caso di positività all’interno dello staff rossoblu.





Il soggetto in questione è stato posto in isolamento, mentre l’intero gruppo quadra è stato sottoposto a nuovo ciclo di tamponi, così come previsto dal protocollo”.