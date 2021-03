La Casertana, grazie alla vittoria ottenuta contro la Cavese, ha quasi chiuso il discorso legato alla salvezza anche perché al momento è al nono posto in classifica. Al termine della sfida Federico Guidi, allenatore del sodalizio campano, ha parlato della sfida vinta e non solo.

«La squadra ha approcciato bene la partita, ma abbiamo commesso due o tre errori. Il gol subìto è stato un episodio. Avevamo concesso davvero poco. Abbiamo reagito subito, colpito un palo e non meritavamo di essere in svantaggio alla fine del primo tempo. Eravamo con tanti giovani in campo che hanno sfoderato un’ottima prestazione».





Guidi è soddisfatto per il risultato raggiunto dalla squadra: «Siamo soddisfatti di aver raggiunto conta Doveva essere una tranquilla salvezza tranquilla, adesso possiamo dirlo che così è stato. Ora inizia un altro campionato fatto di mini-partite in cui cercheremo di trarre il massimo e di vincerne quante più possibili, preparandone una alla volta. Poi alla fine guarderemo la classifica. L’asticella cerchiamo sempre di alzarla. Vogliamo continuare ed arrivare più in alto possibile. Ad inizio stagione parlavamo del Teramo come una delle squadre di vertice e pensare che ad oggi siamo un punto dietro la dice tutta su cosa abbiamo fatto. Adesso pensiamo partita per partita. Arrivare più in alto possibile e cercare di giocare i playoff.Ora il nuovo obiettivo è scalare la classifica un po’ alla volta. Ora guardiamo a chi ci precede, al Teramo. Poi faremo i conti alla fine del campionato».