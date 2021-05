«Sono solo amareggiato per la sconfitta perché ci tenevamo tanto. Ho visto da parte di tuti i ragazzi la voglia di regalare una gioia ai tifosi. È stato bello il saluto che ci hanno riservato ieri. Ci dispiace tanto ma non posso rimproverare nulla alla squadra. Purtroppo siamo stati punti dalla legge del calcio. Sono convinto che i tifosi, nonostante il risultato, siano contenti perché i calciatori hanno sudato la maglia e dato l’anima oggi come per tutto l’anno. Il futuro? Il presidente è stato chiaro e ha detto che avremmo parlato dopo questa gara. Io non ho pensato al futuro ma solo a chiudere bene. Non c’è nulla a cui pensare. Ora voglio staccare un po’ perché è stata dura, ma sono contento di quella che è stata la stagione. Riportare il Perugia in B era il mio desiderio dal primo giorno e ora mi godo un po’ di relax. La prossima stagione ne io né il Perugia possiamo permetterci di sbagliare, quindi bisogna parlare bene per migliorare tante cose. C’è da sedersi in maniera serena. Ho avuto un rapporto schietto e sincero con il presidente, molto buono, ed è giusto fare questo incontro. Magari davanti a una bella pizza così gli faccio spendere un po’ di soldi».

Queste le parole di Fabio Caserta, allenatore del Perugia, rilasciate ai microfoni di “Umbriatv” in merito alla prossima stagione.