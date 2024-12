Carrarese verso il Palermo: il report dell’allenamento odierno

Manca sempre meno a Carrarese-Palermo. I padroni di casa stanno preparando il delicato match interno contro i rosanero e proprio il club, mediante una nota sul proprio profilo ufficiale, ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

“Nella giornata odierna, la squadra apuana ha svolto una doppia seduta d’allenamento presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara.

Nella sessione mattutina, la squadra, sotto la guida dell’allenatore Antonio Calabro e del suo staff tecnico, ha svolto esercizi di mobilità e forza in palestra. Nella seduta pomeridiana, gli azzurri hanno svolto una prima fase di riscaldamento a secco seguita da “partitelle” a campo ristretto. Il giocatore Mauro Coppolaro ha svolto lavoro personalizzato. Gli apuani svolgeranno il prossimo allenamento nella giornata di domani, per proseguire la preparazione in vista del prossimo match in programma sabato alle ore 15:00 contro il Palermo, presso lo Stadio Comunale “Dei Marmi – Quattro Olimpionici Azzurri” di Carrara2.