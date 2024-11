Carraese-Pisa, Inzaghi: «Nel secondo tempo avremmo potuto fare di più»

Dopo una giornata di intensa battaglia calcistica allo Stadio Dei Marmi, Filippo Inzaghi, l’allenatore del Pisa, si presenta in conferenza stampa visibilmente deluso. La sua squadra, che fino a poco tempo fa dominava la classifica, si è vista sfuggire non solo i tre punti nel finale contro una tenace Carrarese, ma ha anche perso la leadership del campionato, ora nelle mani del Sassuolo. Una sconfitta che pesa non solo nei punti ma anche nello spirito, complicata ulteriormente dall’espulsione di Idrissa Tourè nel primo tempo, un evento che ha chiaramente influenzato il resto della partita.

Ecco le parole di Inzaghi:

«La partita l’ha decisa l’espulsione di Toure, sul finale dovevamo stare più attenti. Difficile commentare questa gara, adesso pensiamo alla prossima. Non voglio accampare scuse, davanti avevamo comunque un’ottima Carrarese. Con un uno in meno è chiaro che devi fare una partita difensiva, nel secondo tempo ho avuto però l’impressione che avremmo potuto fare qualcosa. La rabbia che c’era nello spogliatoio ce la porteremo per il prossimo match con il Cosenza».