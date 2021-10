Intervenuto ai microfoni di “TMW” l’ex allenatore di Bari e Juve Stabia, Guido Carponi ha parlato della serie C e del Bari.

Ecco le sue parole:

«Conosco il direttore sportivo, è un uomo di campo, sa gestire bene lo spogliatoio perché è di grande supporto all’allenatore e conosce bene la categoria. Bari è una piazza che quando le cose vanno bene ti da il triplo delle altre, sei allenatore e giocatore a 360° e ti da stimoli enormi. Credo che quest’anno non ci sia un’ammazza campionato, il Bari ha sempre rincorso ma quest’anno sembra aver preso la fuga perché non vedo squadre dietro così forti. Ci sono piazze importanti come Catanzaro, Foggia, Taranto, Avellino e Palermo. E’ un girone difficile però il Bari con le vittorie al 90′ e i risultati favorevoli è destinato a fare un campionato da protagonista».