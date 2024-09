Caputo: «Ho ricevuto solo sondaggi. Attendo novità sul mio futuro»

Francesco Caputo è uno degli svincolati che potrebbe far gola a diverse squadre. L’esperto attaccante non ha ancora trovato una nuova squadra e, ai microfoni di TuttoJuve.com, ha parlato del suo futuro e anche della partita tra l’Empoli (club con il quale non ha rinnovato il contratto a giugno) e la Juventus, in programma sabato 14 settembre alle 14:

«È da un paio di settimane che sono svincolato ed è la prima volta che mi capita in carriera. E’ stata una scelta condivisa con l’ex società, ora attendo novità. Ci sono stati dei sondaggi, ma di concreto ancora nulla. Empoli-Juventus? il club toscano, tra le mura amiche, fa sempre la sua partita, è sbarazzino e può mettere in difficoltà gli avversari; la Juve è una grande squadra e lo sta dimostrando anche in questo periodo. Thiago Motta, per me, è troppo bravo e già si stanno vedendo i frutti del suo lavoro. Fazzini? In questo momento è ancora pronto per una big. Ha bisogno di giocare, crescere, acquisire ancora più fiducia. Per me è in possesso di queste qualità, ma è ancora troppo presto per parlare di un club più importante».