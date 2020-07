“In generale è assolutamente possibile l’attenuazione di un virus, in meglio o in peggio. Di solito è più in meglio. Ma serve tempo perché si verifichi questa attenuazione; quindi, forse, è ancora un po’ presto per parlare di attenuazione del Coronavirus”. Lo ha detto all’AGI Maria Rosaria Capobianchi, direttrice della UOC Laboratorio di Virologia e del Dipartimento di Epidemiologia, Ricerca Preclinica e Diagnostica Avanzata dello Spallanzani a margine del conferimento di un premio al team che ha isolato in Italia il Coronavirus, diretto dalla stessa Capobianchi.