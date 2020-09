«L’ennesima mancanza societaria ed una figura imbarazzante tra le mura amiche del Provinciale aumentano il rammarico per il mancato coinvolgimento del sig. Pillisio in riferimento all’acquisizione del Trapani Calcio. Dinanzi a quest’ulteriore brutta pagina sportiva urge il coinvolgimento di gente competente foriera di un progetto serio ed ambizioso. Non è escluso nelle prossime ore l’arrivo di Pillisio in città al fine di ribadire ulteriormente il proprio interesse al Trapani Calcio prima che la situazione diventi irrecuperabile». Queste le parole dell’avvocato Francesco Di Deco, rilasciate ai microfoni di “Trapanigranata.it” in merito a un possibile arrivo di Simone Pillisio per rilevare la squadra siciliana dopo il caos di oggi pomeriggio.