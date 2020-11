Si sta scatenando un vero e proprio caos attorno alla Lazio, dopo alcuni giocatori positivi hanno disputato il match contro il Torino e non hanno rispettato l’isolamento fiduciario.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero” i biancocelesti sono sicuri di non pagare nessuno scotto. Invece rischia il medico della Lazio, Ivo Pulcini, che ieri non si è presentato in Procura. Il medico adesso rischia il deferimento.