In seguito al caos e alle polemiche scatenatesi attorno al cimitero dei Rotoli, il sindaco Leoluca Orlando è pronto ad emettere un’ordinanza. Tra i punti fondamentali liberare in tempi brevissimi le nicchie murarie comunali occupate da più 30 anni, procedere alla riunione dei resti entro 24 ore dallo svuotamento delle nicchie e offrire la cremazione gratuita alle famiglie dei defunti in attesa di tumulazione. Questo quanto riportato da “Palermotoday.it”. Il primo cittadino ha affermato: “Ho preso atto del fatto che nonostante più volte sollecitato, nessun atto di questo tipo fosse stato formalizzato, così come non è stata predisposta la fondamentale proposta di modifica del regolamento cimiteriale, che è competenza del Consiglio comunale, cui sarà presentata la prossima settimana e che io stesso illustrerò a Sala delle Lapidi martedì prossimo”.