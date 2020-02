Il tecnico del Licata, Campanella, ha parlato del match vinto col Palermo a “La Sicilia”: «Era una partita che, a prescindere dagli aspetti campanilistici, valeva molto. Da catanese sentivo la rivalità calcistica. Auguro al Palermo di vincere il campionato. Domenica scorsa, alla fine, ha perso anche il Savoia e non è successo nulla in cima alla classifica. Per noi sono punti salvezza, ci stiamo avvicinando all’obiettivo. I play off? Per ora non ne parlo..»