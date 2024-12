Calzone: “I numeri non sbagliano mai. Il punto di giornata in serie B”

I numeri non sbagliano mai e confermano che questo Sassuolo è una seria candidata al ritorno in Serie A, nonostante la tradizionale prudenza di Fabio Grosso. L’allenatore, allergico agli elogi e perfezionista per natura, continua a ripetere che a dicembre non si vincono i campionati, ma come ignorare i dati inoppugnabili che descrivono il dominio neroverde?

Come evidenzia Tullio Calzone, esperto di Serie B per il Corriere dello Sport, oggi in edicola, la vittoria del Sassuolo allo “Stirpe”, casa dello stesso Grosso, ha permesso al tecnico di superare i 39 punti di Di Francesco, record storico per il club risalente al 2012/13. Inoltre, i 38 gol segnati in 17 giornate rappresentano un nuovo primato per l’attacco neroverde, che ha superato le 32 reti realizzate nello stesso periodo durante l’ultima promozione in Serie A.

E i successi non finiscono qui: Grosso ha esteso a 13 la striscia di risultati utili consecutivi, con 11 vittorie e 2 pareggi dopo l’ultima sconfitta subita contro la Cremonese il 31 agosto. Il Sassuolo, poi, non perde in trasferta dal 12 maggio scorso, quando cadde contro il Genoa a Marassi. Da allora, i neroverdi hanno collezionato 6 vittorie e 3 pareggi nelle 9 trasferte di questa Serie B.

L’ultima vittoria contro il Frosinone, la dodicesima in campionato, è arrivata dopo una partita combattuta, dimostrando la capacità della squadra di resistere e rispondere all’orgoglio degli avversari. È la replica perfetta all’Inzaghi del Pisa, che piegando il Bari si era temporaneamente issato in vetta. Una sfida avvincente quella tra Grosso e Pippo Inzaghi, due allenatori che hanno saputo costruire mentalità vincenti nelle loro squadre.

Ma la corsa alla Serie A non si ferma al dualismo Sassuolo-Pisa. Come sottolinea ancora Calzone, lo Spezia di D’Angelo, dopo il derby con la Sampdoria guidata dal neoallenatore Semplici, resta una squadra pronta a inserirsi nel discorso promozione. Non è mancata neppure una ventata di novità con Castori, al debutto col SudTirol, subito battagliero ma frenato da un rigore discusso che ha fissato un pareggio amaro.

Oggi il Brescia di Bisoli sarà chiamato a un’altra prova di carattere, con scintille assicurate, mentre il derby tra Reggiana e Modena promette spettacolo, con Mandelli, rivelazione della stagione, che continua a stupire. La Serie B si conferma un campionato spettacolare, equilibrato e in grado di regalare emozioni fino all’ultima giornata.