Calciomercato Venezia: fumata bianca per Marcandalli

Ore calde in casa Venezia per quanto riguarda il mercato in entrata e in uscita. In attesa di conoscere gli sviluppi sulla trattativa Pohjanpalo-Palermo, gli arancioneroverdi fanno delle modifiche nel reparto difensivo. Secondo Trivenetogoal.it i lagunari hanno trovato l’intesa con la Sampdoria per la cessione a titolo definitivo di Giorgio Altare: un’operazione che ha permesso ai veneti di accordarsi col Genoa per l’arrivo in prestito di Alessandro Marcandalli (accostato anche al Palermo nei giorni scorsi). Per la chiusura delle due trattative si attendono solamente le firme.

