Calciomercato Salernitana: per la difesa piace Ghilardi

La Salernitana prova a pianificare le prime mosse in vista del mercato invernale. Come riporta Tuttosalernitana.it la società granata guarda in casa Hellas Verona per puntellare la difesa e avrebbe messo gli occhi su Daniele Ghilardi. Il classe 2003, reduce dall’ottima annata con la maglia della Sampdoria nella scorsa stagione, tanto che è anche entrato nel giro dell’Under 21 italiana. Molto però dipenderà da cosa accadrà sulla panchina scaligera, in quanto la posizione dell’attuale tecnico Paolo Zanetti è tutt’altro che salda.

