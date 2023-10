Il Lecco guarda momentaneamente agli svincolati per rinforzare una rosa non ritenuta al momento all’altezza per la Serie B. Secondo Alfredopedulla.com Joel Obi ha accettato la proposta del club che però ancora deve liberare uno slot per tesserarlo. In attesa di risolvere lo step burocratico la società lombarda vorrebbe proporgli un contratto fino a dicembre per permettergli di allenarsi. Trattativa in stand-by.